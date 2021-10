OPROEP. Welke opdrachten moest jij uitvoeren tijdens je studentendoop?

In het kader van een studentendoop hebben leden van een studentenclub donderdag midden op de campus van de ULB in Elsene seksuele activiteit naakt nagebootst. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de universiteit, de studentenclub wordt op het matje geroepen. Naar aanleiding daarvan deze oproep: welke opdrachten heb jij moeten uitvoeren tijdens je studentendoop?