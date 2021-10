Vrouw ziet “iemand spartelen” in water aan het MAS, maar politie en brandweer vinden niemand

Brandweer en politie hebben zaterdagavond in het Willemdok aan het MAS in Antwerpen naar een mogelijke drenkeling gezocht.

“Een dame had de politie verwittigd omdat ze mogelijk iemand had zien spartelen in het water aan de Godefriduskaai. Omdat we natuurlijk niets aan het toeval wilden overlaten, startten we een zoekactie. Ook de helikopter van de federale politie kwam ter plaatse en er werd door de brandweer een zoekactie te water gehouden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Omdat er geen concrete aanwijzingen waren dat er daadwerkelijk iemand in het water was beland en de zoekactie na een half uur duiken nog niets opleverde, werd even voor 23u beslist die te staken.

© jtp