Luka Elsner streng voor zijn spelers na debuutmatch in mineur voor Standard: “Zo’n zaken moeten echt uit dit team”

De match tegen OHL was de eerste van Standard onder de hoede van Luka Elsner. Tijdens de interlandbreak ontbond de Sloveense coach zijn contract bij KV Kortrijk en maakte hij de pikante overstap naar de Rouches. Elsner leek zaterdagavond op weg naar een eerste mooie zege, maar zag zijn team een zekere overwinning in de blessuretijd nog uit handen geven (lees meer). Achteraf was de coach hard voor zijn spelers.

“Ik ben extreem ontgoocheld. We hebben ons twee punten laten afpakken”, foeterde Elsner. “We waren echt slecht in de slotfase. We hadden de derde goal moeten maken, maar we hebben verschillende kansen daarop slecht uitgespeeld. In de laatste 10 minuten kruipen we achteruit. We staan 2-0 voor, dan moet je de bal in de ploeg houden in plaats van de bal aan de tegenstander te geven. We konden geen vijf passes na elkaar geven. We zijn nog fragiel en daar zullen we aan moeten werken. We moeten karakter kweken. Het karakter dat nodig is om op zo’n momenten de groep samen te houden, de match in handen te nemen en niet meer los te laten. Dit mag nooit meer gebeuren. Zo’n zaken moeten echt uit dit team.”

“Ik heb ook goede dingen gezien. Een deel van de match waren we wel goed, hebben we kansen gecreëerd en doelpunten gemaakt. De mentaliteit was dan wel prima. Maar dat moeten we kunnen volhouden.”