De Wever vlijmscherp voor begroting: “Regering neemt iedereen 5 euro af en geeft er maar 1 terug”

In De zevende dag was Bart De Wever (N-VA) zondag scherp voor de begroting die afgelopen weekend afgeklopt is binnen de federale regering, waar hij met de partij waar hij voorzitter van is geen deel van uitmaakt. “De regering neemt vijf euro af van iedereen en geeft er maar één terug”, zegt hij. “We hebben dat becijferd en niemand heeft het tegengesproken.”

Bart De Wever tweette meteen na de voorstelling van het begrotingsakkoord dat “de werkende middenklasse betaalt”. Die tweet verklaarde de burgemeester van Antwerpen en voorzitter van N-VA in De zevende dag. “De belastingteller staat al op +2 miljard sinds het aantreden van deze regering. Wij hebben het uitgerekend wat nu beslist is: men neemt 5 euro en je krijgt 1 euro terug. Niemand heeft die berekening tegengesproken. En de werkende middenklasse zal iets krijgen in 2028. Dat is de mensen gewoon uitlachen.”

“In de energiefactuur zie ik vooral dat men kiest voor de inactieven en de steuntrekkers, en de werkende middenklasse mag het betalen. Die keuze zegt iets over de samenstelling van de regering en wie daar dominant in is”, zegt De Wever. “Niet diegenen die opkomen voor mensen die sparen, werken en ondernemen dus.”

“Boerenbedrog”

Hij noemt de stijgende energiefactuur het gevolg van “dogmatische keuzes” in de politiek. “Men wil de mensen drijven naar andere energiebronnen en men doet dit door fossiele bronnen onbetaalbaar te maken. Dit is geen natuurfenomeen, dit is beleid.”

“Boerenbedrog”, noemt hij wat de federale regering doet. “Men drijft de prijs eerst op en komt dan met een korting waar iemand die aan de kassa werkt bij Delhaize bijvoorbeeld niet van kan genieten. De passieven zullen genieten. De Vlaamse regering geeft het aan alle gezinnen, ook aan wie gaat werken. Dat is het grote verschil tussen de centrumrechtse Vlaamse regering, die opkomt voor mensen die gaan werken, en de Vivaldi-regering die opkomt voor wie niet gaat werken. Men zegt dat die mensen zouden moeten werken, maar men maakt het altijd maar minder interessant om te werken. Waarom zou iemand nu nog aan de kassa van de Delhaize gaan zitten? Die krijgt geen enkel voordeel. De mensen die thuis zitten lachen je in je gezicht uit.”

Slechtste leerling

De Wever wees ook op het rapport van IMF, waarin staat dat België op weg is naar het grootste structureel tekort van alle lidstaten van de Europese Unie. “Wij zijn zoals Griekenland in 2010 het zwakste broertje van de hele klas. Bij een nieuwe schok of een nieuwe crisis gaan wij er als eerste aan. En daar wordt niet eens over gesproken. Daar wordt luchtig aan voorbij gegaan.”