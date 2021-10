Christine Hannes, directeur van de GO! Spectrumschool in Deurne. — © Jimmy Kets

Scholen krijgen het tekort aan leerkrachten niet opgevangen. In de GO! Spectrumschool in Deurne gaat directeur Christine Hannes dan maar zelf terug voor de klas staan. “Op bepaalde vacatures krijgen we zelfs totaal geen reactie meer”, zegt ze.