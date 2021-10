Bestuurster verliest controle over het stuur en crasht op Brechtsebaan in Schoten

De bestuurder van een wagen die in de richting van Schoten reed, verloor rond half elf om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur. De wagen ging rechts van de baan aan het slingeren, kwam op het andere rijvak terecht en reed vier boompjes uit die de rijbaan van het fietspad scheiden. Het voertuig knalde tegen een paal en kwam tot stilstand in een struik.

De brandweer van de posten Sint-Job en Schoten kwamen ter plaatse voor een ongeval met geknelden, maar beide inzittenden konden op eigen houtje uit de wagen klauteren. “Niemand raakte gewond”, vertelt Kristel Wouters van de lokale politie Schoten. “De brandweer kwam wel ter plaatse omdat er brokstukken op de rijbaan waren beland.” De wagen moest getakeld worden.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Opmerkelijk is wel dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) twee weken geleden een nieuwe verkeerscampagne tegen hoge snelheid voorstelde op diezelfde Brechtsebaan, enkele kilometer verderop. Op die gewestweg, vlakbij een bushalte, verloor de toen vijftienjarige Aïsha Wagemans in 2009 het leven toen ze bij het oversteken van een zebrapad werd aangereden.

