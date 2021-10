Meer klachten over grensoverschrijdend gedrag na zaak-De Pauw

Na de start van de rechtszaak tegen televisiemaker Bart De Pauw ziet Annelies D’Espallier, de Vlaamse ombudsvrouw gender, een opvallende stijging in het aantal klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat zei ze in ‘De zevende dag’ op Eén.

Normaal komen er per jaar 25 tot 30 dossiers over mogelijk grensoverschrijdend gedrag terecht op het bureau van de Vlaamse ombudsvrouw gender Annelies D’Espallier. Nu, half oktober, zit ze al ruim over die 30 en er zijn nog enkele maanden voor de boeg. De afgelopen dagen en weken alleen al werden er 8 nieuwe dossiers geopend.

Dat kan gelinkt worden aan het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw, dat momenteel gevoerd wordt. “Het is onze ervaring dat als zulke dingen gebeuren, we dan meer slachtoffers zien. Ik denk dat mensen zich dan meer de vraag stellen: is wat ik ooit meemaakte grensoverschrijdend gedrag?”, zei ze.