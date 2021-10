Was dit strafschop? Anderlecht krijgt discutabele elfmeter op het veld van STVV

Anderlecht kende een moeilijke zondagnamiddag op het veld van Sint-Truiden. Paars-wit kwam in het begin van de tweede helft wel op voorsprong na een strafschopdoelpunt van Lior Refaelov. Die elfmeter was wel omstreden. Kouamé glipte door de buitenspelval en faalde oog in oog met doelman Schmidt. Scheidsrechter Boucaut wees echter naar de strafschopstip omdat hij een contact tussen Kouamé en Schmidt had gezien. Ook de videoref kwam niet tussenbeiden. Bekijk de videobeelden hieronder.