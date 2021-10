Jean-Jacques De Gucht vormt koppel met dochter van Guy Verhofstadt

Het bijschrift “Ja, wij!” met een hartje, bij een foto van een kussende De Gucht en Verhofstadt: zo maakten de twee het nieuws bekend. De Gucht is Vlaams Parlementslid en schepen in Aalst, Verhofstadt werkt als assistente van Europees Parlementslid Hilde Vautmans.

De Gucht was in het verleden vijf jaar getrouwd met Charlotte Mathias, met wie hij twee kinderen heeft. Het koppel scheidde in 2017. Eerder had De Gucht ook al een relatie met Eva Vanhengel, dochter van gewezen vicepremier Guy Vanhengel, ook Open VLD.