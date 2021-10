Elke dag 142 bestuurders beboet voor dronken rijden: “Nog meer inzetten op gerichte controles”

In België werden in 2019 – het laatste coronavrije jaar – dagelijks maar liefst 142 boetes uitgeschreven voor dronken rijden, het hoogste cijfer in tien jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van mobiliteitsorganisatie Touring. “Elke boete is er één teveel, omdat drinken en rijden absoluut niet samengaan”, klinkt het bij Touring.