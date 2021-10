Australische politie controleert wel erg strikt: “Zit er wel koffie in dat bekertje?”

In Australië is enige ophef ontstaan op sociale media, nadat videobeelden viraal gingen waarop te zien is hoe politieagenten in een park controleren of er wel koffie zit in de beker van een wandelaar.

“Mag ik even controleren of daar wel iets in zit?”, vraagt een politieagent op de beelden aan een man zonder mondmasker in een park in de staat Victoria. Nadat hij even schudt met het bekertje, mag de wandelaar zijn weg voortzetten. In Victoria moeten mensen ook buiten steeds een mondmasker dragen, behalve wanneer ze “eten, niet-alcoholische dranken of medicijnen tot zich nemen”.

De coronamaatregelen in Australië zijn al langer erg strikt, maar dat de politie zelfs controleert of er wel drinken zit in bekertjes, is voor veel mensen op sociale media toch een brug te ver. “Wat motiveert deze mensen?”, klinkt het in een reactie op Twitter. “Zijn we in Noord-Korea beland? In wat voor wereld willen we leven?” Elders volgen verwijzingen naar nazi-Duitsland, of sarcastische complimenten over de “dappere” politieagent: “Als belastingbetaler ben ik blij dat vijf politieagenten deze gevaarlijke situatie onder controle hadden”.

Volgens de politie van Victoria is de kritiek echter onterecht. “Wij maken de regels niet”, aldus een woordvoerder.