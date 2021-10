Meer dan 200 ernstig verwaarloosde cavia’s in beslag genomen: “Wie doet zoiets nu?”

In de achtertuin van een woning in Herselt trof de Vlaamse inspectiedienst dierenwelzijn afgelopen woensdag gruwelijke taferelen aan. In verschillende houten bakken zaten zo’n 245 verwaarloosde cavia’s. Dat meldt het vogel- en dierenopvangcentrum Heusden-Zolder op Facebook.

In geen enkele houten bak was voedsel te bespeuren en potjes voor drinkwater waren niet voorzien. De cavia’s hadden ook geen vers strooisel en zaten in hun eigen uitwerpselen. “Veel van deze cavia’s waren verminkt; ze vertoonden o.a. immens grote bijtwonden op de rug, ogen waren uitgekrabd en inteelt in de zoveelste generatie had veel mankementen veroorzaakt”, aldus het dierenopvangcentrum.

De cavia’s waren zwaar verminkt. — © vogel- en dierenopvangcentrum Heusden-Zolder

Babyboom

Bij het verplaatsen van de dieren stelden de inspecteurs vast dat alle vrouwelijke cavia’s zwanger tot hoogzwanger waren. Normaal gezien worden de geslachten tijdens de opvang steeds gescheiden gehuisvest, maar dat hebben de eigenaars niet gedaan, waardoor er een babyboom aan cavia’s verwacht wordt. Wel opmerkelijk: de inspecteurs vonden enkel een tiental jongen in de hokken. “Wat gebeurde er met de rest van de pasgeboren jongen? Werden ze telkens vlak na hun geboorte in de enge kooien vertrappeld tot mest?”, vragen ze zich af. De pasgeboren cavia’s die in beslag genomen werden stellen het wel goed.

Op Facebook reageren de mensen geschokt. “Verschrikkelijk, wie doet zoiets nu? En gaan die mensen wel gestraft worden?”, klinkt het in de reacties. Er werd een proces-verbaal opgestart tegen de eigenaars.