Vijftienjarig meisje sterft door dodelijk geweerschot van broertje (13) in Italië

In Italië is zaterdagmiddag een vijftienjarig meisje overleden nadat haar broer een schot met een geweer had afgevuurd. Dat hebben de Carabinieri zondag bevestigd.

Het incident deed zich voor in San Felice del Benaco, een gemeente aan de westelijke oever van het Gardameer. Media berichtten dat de dertienjarige jongen per ongeluk had gevuurd.

Eerst viel de verdenking op de vader. Die zei echter in de nacht van zaterdag op zondag dat de jongen had geschoten. Toch loopt er een onderzoek tegen de vader, met name naar onvoldoende toezicht op een wapen.