Moeder van vrouw (30) die gearresteerd werd voor moordpoging op buurvrouw (65) getuigt: “Ik weet echt niet wat haar bezield heeft. Ze ligt al een hele tijd met zichzelf in de knoop”

Bij een uit de hand gelopen burenruzie in een appartementsgebouw in Kortrijk is vrijdagavond een 65-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze werd in elkaar geslagen door A. M. (30), de zus van haar overbuurman T. M. (25). Broer en zus werden zondag aangehouden: zij voor poging moord, hij voor schuldig verzuim. Hun moeder kan er niet bij dat haar kinderen zulke feiten pleegden. “Mijn dochter is helemaal niet gewelddadig”, meent ze. “En mijn zoon was de laatste tijd veel kalmer geworden, ik denk niet dat hij in fout ging.”