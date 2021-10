Lommel dient Moeskroen nieuwe nederlaag toe, Man City-spelers Ederson en Jesus geven de aftrap

Lommel heeft zondag op de achtste speeldag van de 1B Pro League een 3-0 overwinning behaald tegen Excel Moeskroen. De Limburgers klimmen door de zege naar de derde plaats, met dertien punten. Moeskroen blijft achtste en laatste, met slechts twee punten.

Ederson en Gabriel Jesus, de Braziliaanse sterren van zusterclub Manchester City, gaven voor Lommel de aftrap voor de wedstrijd. De twee spelen dinsdag in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League en hadden de voorbije week interlandverplichtingen in Zuid-Amerika. Daarom misten ze zaterdag de 2-0 competitiezege van Manchester City tegen Burnley.

Lommel had meteen het beste van het spel en Verschueren beloonde de dominantie van de thuisploeg na twintig minuten met een kopbaldoelpunt, 1-0. Halverwege de tweede helft verdubbelde Saito de Limburgse voorsprong. Rosa legde tien minuten voor tijd de eindstand vast met een harde knal, 3-0.

Later op de avond is er in 1B nog RWDM-Westerlo (om 20 uur). Zaterdag won Virton met 2-1 van Lierse. Vrijdag was er het 0-0 gelijkspel tussen Deinze en Waasland-Beveren.

