Ansu Fati en Memphis Depay leiden Barcelona voorbij Valencia, Juventus stuurt Roma puntenloos huiswaarts

Barcelona heeft z’n thuismatch in Camp Nou met 3-1 gewonnen van Valencia. De troepen van Ronald Koeman, met Ansu Fati in een glansrol, kwamen wel al na vijf minuten op achterstand maar toonden een goede reactie door nog drie goals te maken. In de Serie A hield Juventus het zuinig tegen het AS Roma van José Mourinho: 1-0.

Het was José Luis Gaya die de bezoekers uit Valencia al snel op rozen zette door vanop afstand hard uit te halen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Barcelona liet die achterstand niet aan z’n hart komen en kwam al snel weer langszij na een knappe goal van de jonge Ansu Fati.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Valencia bleef koppig strijden voor elke morzel grond maar doelpuntenmaker Gaya beging iets voor de rust een penaltyfout op een bedrijvige Fati. Memphis Depay zette zich achter de bal en jaste het leer voorbij zijn kansloze landgenoot Cillessen.

Na de rust drong Valencia nog wel aan maar het doelkader en een sterk keepende Ter Stegen lagen in de weg. Aan de overkant bezegelde Philippe Coutinho het lot van de bezoekers door vijf minuten voor affluiten de 3-1 te maken. Sergio Agüero mocht na een lange afwezigheid ook nog zijn eerste minuten in Spaanse loondienst maken. De Blaugrana komt zo met 15 punten op de zevende stek in La Liga.

In de andere wedstrijden in de Spaanse hoogste klasse won Rayo Vallecano met 2-1 van Elche, ging Sevilla de punten halen bij Celta de Vigo en verloor Europa League-winnaar Villarreal thuis met 1-2 van Osasuna.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Juventus neemt maat van Roma

In de Serie A was er tegelijkertijd de topper tussen Juventus en AS Roma. De Oude Dame nam via Moise Kean na een kwartier de eerste horde naar de zege maar zag doelman Szczesny vlak voor de rust een fout begaan in de eigen zestien meter. De Pool zette z’n fout zelf recht door de inzet van Veretout te pareren. In de tweede helft bleef het een intens duel maar zowel Juve als Roma kwamen niet meer tot scoren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen