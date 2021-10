Ruud Vormer mag dromen van Manchester City: kapitein zorgt voor keuzestress bij coach Clement

Met welke elf kijkt Club Brugge morgen Manchester City in de ogen? Trainer Philippe Clement heeft het over een “heel ander soort wedstrijd” en een “heel ander soort voetbal”. Kapitein Ruud Vormer, vrijdag nog goed voor twee goals tegen Kortrijk, mag (een beetje) hopen op een basisplek.

Sterrenspotters kunnen uitslapen vandaag. Manchester City landt pas deze namiddag in Oostende. Trainer Pep Guardiola kiest ervoor ’s ochtends nog te trainen op vertrouwd terrein in Manchester. In België gaat de ploeg rechtstreeks van de luchthaven naar het hotel. De eerste kennismaking met Jan Breydel zal pas anderhalf uur voor de wedstrijd gebeuren – aftrap morgen om 18.45 uur.

Pep Guardiola weet dat een gelijkspel niet volstaat om in het spoor te blijven van leider Paris Saint-Germain. De Spanjaard antwoordde bevestigend toen hij zaterdag na de eenvoudige 2-0-winst tegen Burnley de vraag kreeg of de druk dinsdag op zijn schouders rust. “We houden van druk”, zei Guardiola. “We weten wat ons te doen staat en dat is winnen. We leven altijd op de rand. Nu proberen we vooral te rusten. Wij speelden zaterdag, terwijl Club vrijdag al speelde. Zondag (gisteren, red.) moeten we rusten en daarna bereiden we een beetje de wedstrijd tegen Club Brugge voor.”

Aanvaller Gabriel Jesus en doelman Ederson reisden rechtstreeks van Brazilië naar België om aan de verplichte quarantaine van tien dagen in het Verenigd Koninkrijk te ontsnappen. Ze kunnen spelen, maar trainen vandaag niet mee.

Troeven op tafel

Bij Club Brugge is het uitkijken of trainer Philippe Clement vasthoudt aan de elf die vier op zes pakten tegen Paris Saint-Germain en RB Leipzig. Tegen KV Kortrijk speelde Clement voor het eerst weer met Ruud Vormer en Brandon Mechele in de basis. Ook Faitout Maouassa begon, als linksachter. Mechele verhuist opnieuw naar de bank ten voordele van Jack Hendry, maar mogelijk is er een kans dat Vormer of Maouassa blijven staan. Vooral Vormer zorgt voor keuzestress bij Clement. Met zijn gretigheid, traptechniek en scorend vermogen legde hij drie troeven op tafel. “City is een heel andere wedstrijd dan PSG of de Belgische competitie”, houdt Clement zijn kaarten tegen de borst. “Ik zal heel andere selectiecriteria moeten gebruiken.”

Het probleem met Vormer in de ploeg is wie er dan uit moet. Eder Balanta is in bloedvorm en belangrijk in de recuperatie. Mats Rits houdt het evenwicht en weet net als Vormer de goal staan. Hans Vanaken is incontournable. “Het belangrijkste van de wedstrijd tegen Kortrijk is dat enkele jongens getoond hebben dat ze mee zijn in het verhaal”, aldus nog Clement. “We weten dat we op hen kunnen rekenen.”