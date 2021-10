Simon Mignolet kijkt uit naar duel tegen Manchester City: “Ook Kevin De Bruyne weet dat het moeilijk wordt”

Speeldag 3 in de Champions League, en voor het sterrenensemble van Pep Guardiola en Kevin De Bruyne is het zowaar van moeten. Dat beseft ook Simon Mignolet, die verwacht dat City au grand complet aan de aftrap komt. “Omdat we vier op zes pakten, zullen zij de match anders benaderen.”

PSG op één, Club Brugge op twee, City op drie. Dat is de stand na twee speeldagen in groep A. Geen mens die eind augustus een cent gaf voor de kansen van blauw-zwart. Niet dat de Citizens straks met het mes op de keel afzakken naar Jan Breydel, maar verliezen is écht wel uit den boze. Onder anderen Dias en Grealish – de man van 100 miljoen euro – bleven zaterdag op de bank tegen Burnley. Een teken aan de wand dat Guardiola blauw-zwart serieus neemt. “Dat is niet meer dan logisch”, vertelt Mignolet. “Na onze prestaties in Europa zullen ze ons iets meer naar waarde schatten. City benadert de wedstrijd anders nu we vier op zes hebben gehaald dan bij pakweg nul op zes. Ik heb het er met Kevin De Bruyne de afgelopen weken nog over gehad: hij weet ook dat het een moeilijke partij zal worden. Reken maar dat zij op dit moment niet graag naar Jan Breydel komen. Maar van onderschatting zal geen sprake zijn.”

“Druk bij City”

De tijd dat ze op Olympia collectief in zwijm vielen als er een paar wereldsterren op het veld liepen, ligt achter ons. Europees is de ploeg van Clement zelfbedruipend geworden. De schade beperken? Vergeet het. “Als wij ons plannetje opstellen en uitvoeren, zijn we zeker niet kansloos”, haalt Mignolet de schouders op. “Natuurlijk strijden we met ongelijke wapens. Manchester City is de sterkst voetballende ploeg in onze poule. Ze moeten ook winnen. Maar wij willen een resultaat halen. Als we geloven in onze eigen kwaliteiten, moet dat gewoon kunnen.”

Niet te veel nadenken, maar spelen: dat is volgens Mignolet het devies. “De druk ligt bij City. Als wij vrank en vrij voetballen, kunnen we daar misschien van profiteren. Het geloof en het vertrouwen zijn er alleszins. Na de zege tegen Kortrijk kunnen we met een gerust gemoed toeleven naar een mooie Europese avond.”

In die zin was de makkelijke zege en de clean sheet vrijdag een positieve aanloop. Dat net Vormer – in de Champions League tegenwoordig bankzitter – het verschil maakte, verraste Mignolet niet. Morgen mét Vormer of niet? De doelman wil er geen polemiek van maken. “Ruud is even belangrijk voor ons als twee weken geleden. Of we hem nu nog op de bank kunnen zetten? Gelukkig moet ik die beslissing niet nemen. Hij is en blijft onze kapitein. En ook al staat hij geen seconde op het veld: in de kleedkamer zal hij altijd het verschil maken.” (jve)