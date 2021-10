Eindelijk weer ‘normale’ vakantie: boekingen stromen binnen, en één bestemming steekt erboven uit

Bye bye, coronacrisis. De komende herfstvakantie wordt de eerste in bijna twee jaar waarin we weer ‘normaal’ met vakantie kunnen, en dat voelt de reissector. Touroperator Tui en ook Brussels Airlines bereiken voor het eerst weer de cijfers van vóór de pandemie, de vakantiehuisjes in de Ardennen zitten eivol en ook de kust verwacht veel volk. “De knop is omgedraaid: we kunnen weer zorgeloos op reis”, zegt Piet Demeyere van Tui. En vooral één bestemming doet het opvallend goed: “Daar zal alles zowat vol zitten.”