Faïz Selemani blijft drie jaar langer bij KV Kortrijk

Faïz Selemani heeft zijn contract verlengd bij KV Kortrijk. De verbintenis van de 28-jarige Comorees liep normaliter in juni af, maar hij tekende voor drie extra jaren. Daarmee levert het bestuur puik werk.

Selemani is veruit de belangrijkste speler voor de Kerels dit seizoen. Hij zit al aan zes goals en twee assists. De contractverlenging komt er na een lange periode van onderhandelen. Voor de aanvaller komt er zo ook een einde aan een onzekere en moeilijke periode. Doordat hij veroordeeld was tot het betalen van een boete van 530.000 euro door het verbreken van zijn arbeidscontract bij Union stond hij onder loonbeslag. Hij moest leven van 1.200 euro per maand. Bij monde van algemeen manager Matthias Leterme liet KVK deze maand weten dat ze het verschuldigde bedrag op zich wilde nemen als Selemani bijtekende. Zo geschiedde nu ook.(gco)