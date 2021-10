Rein is drie jaar en groeit op in een uitzonderlijke gezinssituatie: co-ouderschap en om de twee dagen wisselen van gezin. Bewust, vanaf de geboorte. Niet omdat zijn ouders uit elkaar gingen, wel omdat zijn vaders – Pim Verbeek (45) en Remko Genbranda (46) – en zijn moeder – Els Koyen (44) – elk apart een kinderwens hadden. “We zien dit als een verrijking voor het kind.”