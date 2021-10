Groei Chinese economie vertraagt in derde kwartaal

De Chinese economie is in het derde kwartaal met 4,9 procent gegroeid. Dat heeft het Chinese statistiekbureau maandag meegedeeld. Het herstel van de op een na grootste economie vertraagt duidelijk: in het eerste kwartaal registreerde China nog een recordgroei van 18,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, in het tweede kwartaal ging het nog om een groei van 7,9 procent. In de periode van januari tot september groeide de economie in totaal met 9,8 procent.