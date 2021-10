Nieuwe ultrasnelle PCR-testen worden getest op Brussels Airport

Passagiers van Brussels Airport kunnen zich vanaf vandaag op het coronavirus laten testen met een ultrasnelle PCR-test. De test geeft een resultaat binnen de vijftien minuten, en is even betrouwbaar als de gebruikelijke PCR-testen.

De testen die gebruikt worden, zijn van de hand van het Leuvens onderzoekscentrum imec en hun spin-off miDiagnostics. Het gaat om een PCR-test die op basis van een neusswab, zoals de gekende testen, wordt afgenomen. Het verschil zit in de chip die de analyse uitvoert: die chip is geminiaturiseerd tot één vierkante centimeter. De chip zelf is gemaakt van silicium, wat een erg goede geleider is voor temperatuurverschillen. Zodoende kan de chip gemakkelijk en snel worden opgewarmd en afgekoeld, wat nodig is voor de analyse. Het wordt zo mogelijk om na te gaan of iemand een coronabesmetting heeft opgelopen in minder dan vijftien minuten. Tot nu toe duurde de analyse nog minstens drie à vier uur.

Daarnaast komt in het testcentrum van Brussels Airport nog een tweede test, gebaseerd op technologie van imec. Die test werkt niet op basis van een staal uit iemands neus, maar op basis van uitgeademde lucht. De testpersoon blaast vier seconden in het toestel, en herhaalt dat acht keer. Het toestel vangt de moleculen in de lucht op, en gaat via de snelle analyse na of de persoon een coronabesmetting heeft. Spin-off miDiagnostics heeft een licentieovereenkomst met imec ondertekend, om de commercialisering van de blaastest verder te onderzoeken.

Veel voordelen

“De voordelen van de blaastechnologie zijn groot”, zegt Peter Peumans, CTO Health bij imec. “Het is een pak aangenamer dan te werken met de neusswab, zeker voor kinderen. De snelheid van de analyse is uiteraard ook een erg grote meerwaarde. En de test kan ook een beter beeld geven van de mate van besmettelijkheid van een besmet persoon: uit eerdere studies werden zo een aantal superverspreiders gedetecteerd. De technologie kan op termijn ook gebruikt worden om andere infectieziekten op te sporen, zoals griep of tuberculose.”

Het proefproject op Brussels Airport gaat vandaag/maandag van start. Alle vertrekkende passagiers die zich op de luchthaven laten testen en kiezen voor een standaard PCR-test, kunnen vrijwillig ook nog een tweede ultrasnelle test laten uitvoeren in de container van imec en miDiagnostics. Deelnemen aan de studie kan elke weekdag tussen 9 uur en 17 uur.

Half miljoen

Momenteel ontvangt het Covid-19-testcentrum op de luchthaven gemiddeld 1.500 passagiers per dag, aankomende en vertrekkende reizigers opgeteld. Sinds de opening in september 2020 hebben al meer dan een half miljoen mensen zich laten testen op Brussels Airport.

De bedoeling is dat de container nog zo lang als nodig is op de luchthaven blijft staan. Volgens de huidige planning van het proefproject zou de snelle PCR-test, op basis van de neusswab, in het eerste kwartaal van volgend jaar op de markt worden gebracht. De blaastest zou normaal gezien in het derde kwartaal van volgend jaar gecommercialiseerd worden.