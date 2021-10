Volvo Cars schrapt weekcontracten en geeft interimmers onmiddellijk maandcontract

De economie trekt aan en in de Gentse haven zijn heel wat bedrijven aan het aanwerven. Volvo wil de productie van elektrische voertuigen opdrijven en Randstad, dat tijdelijke arbeidskrachten regelt, zoekt 500 nieuwe medewerkers. Die zullen onmiddellijk starten met een maandcontract. Wie zijn meerwaarde op de werkvloer heeft bewezen zal ook sneller een vast contract krijgen. Volvo zoekt operatoren, hef- en reachtruckchauffeurs, storingstechniekers en supervisors. Geschikte kandidaten met een “stabiel werkverleden” zullen onmiddellijk een vast contract aangeboden krijgen, zegt Randstad.

Op die manier wil het bedrijf werkzoekenden over de streep trekken die vandaag ook benaderd worden door andere grote industriële spelers in de Gentse haven. De coronacrisis is achter de rug en ook andere bedrijven zoals ArcelorMittal of Volvo Trucks zijn aan het aanwerven. Het aantal vacatures in Oost-Vlaanderen ligt opnieuw boven het niveau van 2019.