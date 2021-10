Jongen raakt zwaargewond in bos: spieren en pezen doorgesneden

In een bos in het Nederlandse Eygelshoven is een achtjarig kind zaterdag zwaargewond geraakt. Het rennende kind viel plots, waarna bleek dat spieren en pezen in enkels en onderbenen doorgesneden waren. De politie werd op de hoogte gebracht.

Het merkwaardige incident deed zich voor in Eygelshoven, niet ver van Landgraaf in Nederlands-Limburg. De moeder van het kind kon het in veiligheid brengen, waarna de politie het bos uitkamde om te achterhalen wat de ernstige verwondingen bij het kind veroorzaakt heeft. Er werd niets gevonden, maar er wordt gedacht aan twee zaken: mogelijk was er ijzerdraad gespannen of hadden stropers strikken gezet.

De politie gaat voorlopig uit van een ongeval.