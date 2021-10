Zware hinder in Antwerpse premetro: geen tramverkeer tussen haltes Sport en Astrid

Antwerpen

Door een technisch defect is er geen stroom in de premetrohalte aan het Sportpaleis in Antwerpen. Daardoor is er geen tramverkeer mogelijk tussen de premetrohaltes Sport (Sportpaleis) en Astrid (Centraal Station). Dat veroorzaakt veel hinder. De storing heeft een impact op tramlijnen 2, 3, 5 en 6.