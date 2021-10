Oubollig Camp Nou is dringend aan vernieuwing toe: “Restaurants mogen ovens niet gebruiken tijdens wedstrijden”

Het stadion van FC Barcelona is niet meer van deze tijd. Volgens vicevoorzitter en woordvoerster Elena Fort moet er dringend iets veranderen aan de situatie in Camp Nou. Vooral het elektriciteitsnetwerk zou op wedstrijddagen voor problemen zorgen. De club wil het stadion snel renoveren maar wacht nog op goedkeuring voor een lening van liefst 1,5 miljard euro, weet het Spaanse Marca.

Tijdens haar toespraak voor aanvang van de wedstrijd tegen Valencia deed vicevoorzitter Elena Fort vooral haar beklag over het elektriciteitsnetwerk in het stadion. “De catering kan geen oven gebruiken, omdat er onvoldoende elektrische capaciteit is”, klonk het. “Bovendien worden de lichtmasten tijdens de wedstrijden gemonitord om ervoor te zorgen dat de zekeringen niet springen en we geen lichtpanne krijgen.”

De Catalaanse vicevoorzitter maakte duidelijk dat het stadion zo snel mogelijk een grondige renovatie nodig heeft. “Het stadion is 64 jaar oud. Deze zomer hebben we voor 1,8 miljoen euro kosten gemaakt om de meest dringende gebreken te verhelpen. Die waren nodig om het stadion nog te kunnen openen voor het publiek en te kunnen gebruiken op wedstrijddagen.”

Elke Europese wedstrijd boete

De elektriciteitsvoorzieningen zijn overigens niet het enige probleem in het stadion. “We hebben verouderde ingangen, met slechts 15 liften en geen roltrappen. Slechts 28 procent van de stoelen is overdekt en de nooduitgangen zijn niet efficiënt”, ging Fort verder. “Bovendien voldoet het stadion niet aan de regels van de UEFA, waardoor we elke Europese wedstrijd een boete betalen.”

De plannen voor renovatie van het stadion liggen al jaren op tafel, maar de Catalaanse club wacht nog altijd op de goedkeuring voor haar lening. Met die lening van 1,5 miljard wil FC Barcelona het stadion helemaal renoveren. Binnenkort moet er een doorbraak komen in het dossier.