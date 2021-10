School in Willebroek dicht na uitbraken van coronavirus in tweede en zesde leerjaar

In Willebroek houdt basisschool Sint-Joris Blaasveld deze week de deuren dicht na de vaststelling van meerdere clusteruitbraken van het coronavirus de voorbije dagen. Dat meldt de directie. Vier klassen moeten ook in quarantaine: het hele tweede leerjaar en een klas in het zesde leerjaar.

Het volledig sluiten van de kleuter- en lagere school met zowat 600 leerlingen gebeurt volgens de directie om organisatorische redenen en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De school schakelt net als tijdens de lockdownperiodes over op afstandsonderwijs, online en via werkbundels. Er zal geen noodopvang worden voorzien, maar ouders kunnen wel een attest krijgen om verlof te verkrijgen voor de opvang van een kind dat in quarantaine moet.

Alle leerlingen uit klassen die niet in quarantaine moeten, worden door het CLB en de lokale eerstelijnszone gezien als laagrisicocontacten. Op de kleuterschool en het eerste leerjaar na zal iedereen wel worden getest op vrijdag 22 oktober. De eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland zal met een testbus laten langskomen op school. De testronde wordt georganiseerd in tijdsloten en met de gekende coronamaatregelen zoals mondmaskers, afstand en handhygiëne. De resultaten worden zaterdag verwacht en zullen worden meegenomen in daaropvolgend crisisoverleg waar de heropening op maandag 25 oktober of eventuele verdere maatregelen worden besproken.