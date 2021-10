LIVE. Club Brugge traint een laatste keer voor komst Man City, straks persconferenties met onder meer Kevin De Bruyne

City traint niet in Brugge

Matchdag 3 in groep A voor Club Brugge, waar maandag de laatste training voor Manchester City een kwartiertje open was voor de pers. Club Brugge begon een kwartiertje later omdat de Uefa nog een dopingcontrole hield. Dinsdag komen Kevin De Bruyne en zijn kornuiten langs op Jan Breydel, en die wedstrijd kan Philippe Clement voorbereiden met een volledig fitte groep. Enkel Providence (enkel) revalideert nog. Balanta is ondertussen terug van zijn interlandverplichtingen met Colombia en is speelklaar voor dinsdag. Ook Izquierdo, die vrijdag zijn eerste minuten maakte, zit opnieuw in de selectie.



Opvallend: City laat zich vandaag niet zien op het grasveld van Olympia. De Engelse grootmacht traint een laatste keer in Manchester en houdt daar ook z’n laatste persconferentie, waardoor KDB en co pas dinsdagavond voor het eerst het gras kunnen voelen. City komt wel maandagavond al aan in Oostende, om daarna koers te zetten richting het Van der Valk Hotel in Oostkamp. (jve)