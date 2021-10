PSG-spits Mauro Icardi probeert relatie te redden via sociale media, (ex-)vrouw beschuldigt hem van overspel en poseert met hand zonder ring

De soap begon zondagochtend toen het Argentijnse topmodel en ook spelersmakelaar van haar man een verrassende story op Instagram plaatste. “Alweer een familie die je hebt kapotgemaakt voor een slet”, klonk het bij Wanda Nara. Een duidelijke sneer naar Icardi.

Volgens het Franse L’Equipe kwam Mauro Icardi zondag zelfs niet opdagen op training door zijn relatieproblemen. Zondagavond gaf de Argentijn zelf nog de indruk dat alles opnieuw koek en ei was met zijn geliefde. Hij wenste Wanda een fijne Moederdag en plaatste ook enkele foto’s van zichzelf met haar op zijn story.

Maandagochtend brak een nieuwe episode in de soap aan, toen Wanda een foto plaatste van haar hand zonder trouwring. “Ik vind mijn hand mooier zonder ring”, schreef ze erbij. Ze lijkt daarmee nog eens duidelijk te willen maken dat ze gebroken heeft met haar man.

In 2014 stapten Wanda en Mauro Icardi in het huwelijksbootje nadat de vrouw haar relatie met ex-voetballer Maxi López had stopgezet. Ook dat bleef toen niet onbesproken, want López was een ploegmaat en goede vriend van Icardi bij Sampdoria. Naar verluidt liep de relatie tussen Wanda en Maxi López, die van 2008-2012 getrouwd waren, op de klippen nadat Wanda vreemdging met Icardi. Nu lijkt de spits van PSG zijn vrouw hetzelfde te lappen.