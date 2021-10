We kunnen weer écht op vakantie: mogen we overal naartoe? Is test nog verplicht? En welke regels gelden er in buitenland?

Tijdens de herfstvakantie vliegt Brussels Airlines maar liefst vijf keer op één dag naar Tenerife. Ongezien. Ook de andere Canarische Eilanden zijn erg in trek bij Belgen die voor het eerst opnieuw ‘normaal’ op reis zullen gaan. Maar hoe veilig is reizen? Welke coronamaatregelen zijn nog van toepassing in de populaire landen? Is een coronatest verplicht? En wat met reizen buiten Europa? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.