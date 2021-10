Schietpartij aan Franse nachtclub na weigering valse “pass sanitaire”

Eind vorige week vond er aan een nachtclub in het Franse Bleu Belfort-Montbéliard een schietpartij plaats. Een van de daders werd eerder de toegang geweigerd omdat hij een valse “pass sanitaire” of coronapaspoort had. Er viel een gewonde.

In Frankrijk hebben twee mannen vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, het vuur geopend op een nachtclub in Bleu Belfort-Montbéliard. De meeste feestgangers in de Cario-Club kwamen er met de schrik vanaf, maar een persoon werd in de knie geraakt. Hij moest een operatie ondergaan.

Een van de verdachten zou eerder op die avond de toegang tot de club zijn geweigerd omdat hij een vals coronapaspoort had voorgelegd. Hij verdween om later terug te komen met een kompaan en vuurwapens. Twee bewakingsagenten konden hen uiteindelijk overmeesteren, aldus lokale media.

De mannen, waarvan een eind de twintig is en de andere begin de dertig, werden gearresteerd. Bij moment van arrestatie zouden ze dronken zijn geweest.

In Frankrijk is de pass sanitaire vereist voor clubs, bioscopen, theaters, musea, restaurants, bars, cafés, sommige winkelcentra, langeafstandsvervoer, georganiseerde sporten en openbare evenementen zoals concerten en vergaderingen.