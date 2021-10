Cafébaas in Brussel neergestoken bij discussie over Covid Safe Ticket

In Brussel is afgelopen zaterdag de uitbater van een café neergestoken bij een discussie met een klant over het Covid Safe Ticket. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het slachtoffer heeft het ziekenhuis intussen al mogen verlaten en de dader werd opgepakt. Hij moet over enkele weken al voor de rechtbank verschijnen.

“Op 16 oktober rond 01.15 uur werden de politiediensten opgeroepen voor een vechtpartij tussen een caféhouder en een klant in de visverkopersstraat te Brussel”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. “De klant zou meerdere messteken hebben toegebracht aan de caféhouder. Deze laatste werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht waarna hij het ziekenhuis heeft mogen verlaten. Na verhoor door de politiediensten werd de klant ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.”

Het parket van Brussel besloot de man meteen te dagvaarden voor de Franstalige Brusselse correctionele rechtbank. Daar moet hij zich op 29 oktober 2021 om 14.00 uur verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en verboden wapen bezit.

