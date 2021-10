Na vijf dagen overleven in de Australische wildernis zijn twee jongeren apart van elkaar teruggevonden: “Wonder dat ze nog leven”

De 21-jarige Shaun Emitja en de 14-jarige Mahesh Patrick werden op 12 oktober als vermist opgegeven in de regio Harts Range, gelegen in het centrum van Australië. Ze waren na het weekend niet teruggekeerd naar hun huis in Hermannsburg, een afgelegen gemeenschap. Hun auto werd verlaten teruggevonden en zat vast op een onverharde weg. De politie vloog met een helikopter over het gebied en op de grond werd massaal gezocht.

Het ergste werd gevreesd, aangezien de twee jongeren zonder water kwamen te zitten en de temperaturen in het gebied meer dan 40°C bedroegen in het voorjaar op het zuidelijk halfrond. De politie van de Northern Territories noemde het feit dat de twee levend en wel werden teruggevonden, een “absoluut wonder”.

De twee werden overigens niet samen teruggevonden: Mahesh Patrick werd vrijdag laat in het bos gevonden. Hij leed aan uitdroging en pijn in de voeten. Shaun Emitja werd de volgende dag gevonden. “Hij wordt medisch onderzocht, maar lijkt in goede gezondheid te verkeren,” zei de politie. De twee hadden naar verluidt overleefd zonder water of voedselvoorraden.