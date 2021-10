Gent in de running voor gigantische batterijfabriek van Volvo

De gigafabriek die Volvo Cars wil bouwen voor de productie van batterijen voor elektrische wagens, komt mogelijk in Gent. Dat heeft de Belg Geert Bruyneel, senior vice president manufacturing bij Volvo Cars, maandag in Göteborg gezegd tijdens een bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan de hoofdzetel van Volvo Cars. Het gaat om een fabriek die batterijen moet leveren voor 300.000 à 400.000 elektrische wagens per jaar.

“Gent is in de running”, zegt Bruyneel. “Ik denk dat we een goeie kanshebber zijn.” Volvo Cars wil de batterijen immers zo dicht mogelijk bij de productiesites van de elektrische wagens fabriceren. In Gent worden vandaag al twee elektrische modellen gebouwd, de XC40 Recharge en C40 Recharge.

Toch is de beslissing nog niet definitief en vormen ook andere locaties in Zweden nog een mogelijkheid. Vlaams minister-president Jambon zit maandagmiddag daarom samen met de toplui van Volvo Cars, om te bekijken wat de Vlaamse overheid kan doen om de autobouwer te overhalen om voor Gent te kiezen.

Volgend jaar

Volvo Car Gent assembleert nu ook al batterijpacks voor elektrische wagens, maar in de giga batterijfabriek zouden de batterijen volledig door Volvo zelf gebouwd worden. De beslissing zou in de eerste helft van volgend jaar genomen worden. Als de fabriek in Gent zou komen, zou ze batterijen moeten leveren voor 300.000 à 400.000 wagens per jaar.

Voor zo’n gigafabriek is energievoorziening heel belangrijk, geeft Bruyneel nog mee. “De site in Gent wil CO2-neutraal zijn tegen 2025, dat betekent dat hernieuwbare energie een must voor ons is. Maar ook de kost van energie speelt een grote rol.” Voorts zijn opleiding en training van mensen belangrijk. Vlaanderen moet dus blijven inzetten op onderwijs van technische beroepen. Volvo Car Gent is, met zowat 7.000 medewerkers, de grootste industriële werkgever van Vlaanderen.