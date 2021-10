Vijftiger probeert zijn vrouw te wurgen: vragen op Google leveren hem mogelijk veel zwaardere straf op

De 50-jarige Xavier L. is maandag voor de rechtbank moeten verschijnen omdat hij vorig jaar zijn (ex-)vrouw had proberen te wurgen in hun woning in Deurne. De beklaagde werd aanvankelijk verdacht van poging tot doodslag, maar het Openbaar Ministerie vorderde twaalf jaar cel voor poging tot moord. En dat heeft alles te maken met zijn zoekgeschiedenis.

Het ging al een tijdje slecht tussen het stel. Het slachtoffer had daarom in september 2020 beslist om een punt te zetten achter hun huwelijk van 27 jaar. Op 16 oktober was ze terug naar hun woning gekomen, omdat de twee een afspraak bij de bank hadden. Terwijl ze koffie zat te drinken in de keuken, viel Xavier L. haar langs achter aan. “Hij draaide een elektriciteitskabel rond haar nek en begon haar te wurgen. Voor ze het bewustzijn verloor, hoorde ze haar man nog zeggen: hier heb ik al jaren van gedroomd, dit heb ik al jaren willen doen”, stelde meester Amber Hendriks namens het slachtoffer.

Toen zijn handen pijn begonnen doen van het trekken aan de kabel, zette Xavier L. de wurging manueel verder. Pas toen er bloed uit haar mond kwam, stopte hij. De beklaagde rookte een sigaret en belde zijn broer om raad te vragen. Die droeg hem op om meteen de hulpdiensten te bellen. Door zijn getalm gingen er twintig cruciale minuten verloren.

Toen het ambulancepersoneel ter plaatse kwam, was Xavier L. aan het roken in de zetel. De kabel zat nog altijd rond de hals van het slachtoffer. “De beklaagde heeft nochtans een EHBO-certificaat en had de hulpdiensten aan de telefoon gezegd dat hij de reanimatie ging opstarten, maar daar was dus weinig van te merken”, zei de procureur.

Coma

Het slachtoffer lag twee dagen in coma, maar overleefde als bij wonder de aanslag op haar leven. “Ik begrijp nog steeds niet waarom hij het gedaan heeft”, vertelde ze de rechtbank. “Lichamelijk is gelukkig alles goed gekomen, maar emotioneel is het heel zwaar, ook voor onze vier kinderen.” De vrouw eist een provisionele schadevergoeding van 15.000 euro.

De beklaagde werd aanvankelijk verdacht van poging tot doodslag. “Maar door zijn uitlatingen tegenover het slachtoffer en door de recente zoekgeschiedenis op zijn laptop vond mijn ambt dat er sprake was van voorbedachten rade. Zo deed hij enkele uren voor de feiten opzoekingen over wurging, over waar moordenaars geplaatst worden en of gevangenen hun pensioen behouden”, stelde de procureur.

De verdediging ontkent dat de voorbedachtheid. “Hij deed die opzoekingen naar aanleiding van een programma dat hij op tv had gezien”, stelde meester Philip De Cleene. Dat Xavier L. de intentie had om zijn (ex-)vrouw te doden, werd niet betwist. “Hij dacht ook echt dat hij haar gedood had, en dat verklaart natuurlijk zijn gedrag na de feiten.” Zijn advocaat vroeg een herkwalificatie naar poging tot doodslag en pleitte voor een straf met probatie-uitstel. “Ik heb er heel veel spijt van. Geef me alstublieft nog een kans om een leven op te bouwen en de relatie met mijn kinderen te herstellen”, zei Xavier L.

Het vonnis volgt op 9 november.