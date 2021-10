Beloftevolle Welshe doelman Daniel Barden (20) getroffen door teelbalkanker

De Welshe doelman Daniel Barden is getroffen door teelbalkanker. De twintigjarige Barden is eigendom van Premier League-club Norwich City, maar wordt uitgeleend aan het Schotse FC Livingston. Hij liet maandag in een verklaring weten “even afstand te nemen van het voetbal”.

“Het is een heel moeilijke en uitdagende periode geweest, maar de steun van mijn familie, vrienden en collega’s heeft hij mij door de voorbije weken geholpen”, stelt Barden. “De eerste diagnose was een schok maar gelukkig zijn we er vroeg bij en de voorspellingen zijn gunstig. Ik ben optimistisch en heb er vertrouwen in dat ik dit zal verslaan en terug zal kunnen doen waar ik van hou.”