Man ligt levensgevaarlijk gewond in steegje in centrum van Gent

Een man is maandagmiddag levensgevaarlijk gewond aangetroffen in de Oliestraat, een steegje tussen Steendam en de Sint-Jansdreef.

Wat er precies is gebeurd, is voorlopig onduidelijk. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en nadien door de hulpdiensten meegenomen naar het ziekenhuis. Het parket bevestigt dat hij in levensgevaar verkeert. De politie is maandag bezig met een buurtonderzoek en de Oliestraat is langs twee kanten afgezet.