Wit-Rusland roept nu ook eigen ambassadeur in Frankrijk terug

Wit-Rusland heeft nu ook zijn eigen ambassadeur in Frankrijk teruggeroepen. Dat heeft de diplomatieke dienst van de voormalige Sovjetrepubliek maandag aangekondigd. De beslissing volgt na het vertrek van de Franse ambassadeur uit Wit-Rusland, nadat Minsk hem dat had gevraagd.

“De Wit-Russische ambassadeur in Frankrijk, Igor FIssenko, is voor overleg naar Minsk teruggeroepen”, aldus woordvoerder Anatoli Glaz in een verklaring.

De beslissing komt er na het vertrek van Nicolas de Bouillane de Lacoste, de Franse ambassadeur in Wit-Rusland, nadat Minsk hem gevraagd had dat voor maandag te doen. Waarom de Wit-Russische autoriteiten het vertrek hebben gevraagd, is nog onduidelijk. Volgens Wit-Russische media heeft de diplomaat president Aleksandr Loekasjenko nooit zijn geloofsbrieven voorgelegd.