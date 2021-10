Nog moeilijker dan PSG, maar Clement en De Ketelaere geloven in nieuwe stunt in Champions League: “We zullen kansen krijgen”

De rode loper wordt dinsdagavond opnieuw uitgerold op Jan Breydel. Club Brugge ontvangt Manchester City in de Champions League, het team van Kevin De Bruyne dat meer dan 1 miljard euro waard is. Maar schrik? Dat hebben ze bij blauw-zwart al lang niet meer. De puike prestaties in Europa dit seizoen sterken het geloof in een nieuwe stunt. “Al wordt dit misschien wel het hoogste niveau ooit op deze mat”, zegt Philippe Clement.

“Manchester City is nog beter dan PSG”

Nog beter dan de ploeg van Messi, Mbappé en Neymar: Philippe Clement vindt Manchester City nog een niveau hoger dan PSG. “Voor mij is City samen met Bayern München momenteel de beste ploeg van de wereld”, zegt Clement. “Daarom is dit opnieuw een ongelofelijke uitdaging voor onze ploeg. Of ze ons nog kunnen onderschatten na die vier op zes? Voor ons is dat niet belangrijk. We focussen ons vooral op onze taak. Door die matchen tegen PSG en Leipzig zijn mensen beginnen geloven dat we effectief prestaties kunnen neerzetten op dit niveau. Maar Manchester City is voor mij nog een stapje hoger dan PSG.”

Als Club Brugge opnieuw de wereld wil rondgaan met een stunt, moet het scenario over de ganse lijn perfect verlopen. “Sommige spelers zullen hun niveau moeten overstijgen, en de overigen zullen allemaal top moeten zijn. En dan is alles mogelijk”, aldus Clement. “We kennen hun kwaliteiten, gelukkig spelen we dinsdag met twaalf. Ik heb het al gezegd: tijdens zo’n wedstrijden hebben we weinig te verliezen. In België moeten we altijd dominant zijn, veel goals maken en winnen. Tegen City zullen we geen twintig kansen krijgen zoals dat soms in de Jupiler Pro League gebeurt. Dit wordt misschien het hoogste niveau ooit op deze grasmat. Maar een match spelen zonder geen énkele kans weg te geven: dat gebeurt haast nooit. Het is aan ons om dan super efficiënt te zijn.”

Gegniffel

Clement beseft dat zijn ploeg vooral achter de bal zal moeten lopen. “En dat is een uitdaging”, geeft hij aan. “Maar we hebben wel al bewezen dat we dat kunnen. Tijdens de tweede helft in Leipzig trouwens, toen we heel wat moeten lopen hebben. En op die manier konden we ook gevaarlijk zijn. Dat is net de kwaliteit van deze groep: we kunnen een match op verschillende manieren benaderen. Het geloof dat we kunnen scoren en stunten is er altijd geweest. Twee jaar geleden werd er nog gegniffeld toen in een poule met Real Madrid en PSG terecht kwamen. Ook dit jaar dachten veel mensen dat we nul punten zouden halen. Maar kijk: we hebben ondertussen bewezen dat we niet misstaan op dit niveau.”

Opvallend: er werd ook nog met bloemetjes gegooid richting collega Pep Guardiola. “Waar ik graag eens met hem over zou babbelen? Zaken die je niet voor of na een Champions League-match doet. Natuurlijk zullen we een beleefd praatje slaan. Het valt altijd op hoe respectvol managers uit Engeland voor hun collega’s zijn. Daar kunnen we trouwens in België nog een puntje aan zuigen.”

De Ketelaere: “We weten dat er iets inzit”

Geen stress bij Charles De Ketelaere, die relaxed achterover leunde tijdens zijn persbabbel in aanloop naar Manchester City. Of zijn ploeg morgen al een sleutelduel speelt, wouden we weten. “Goh, we hebben onszelf in die positie gebracht door goed te presteren in de Champions League”, klonk het fijntjes bij CDK. “We gaan er alles proberen uit te halen. Het is logisch dat we alles behalve favoriet zijn, maar we hebben ook niets te verliezen.” Met vier punten staat Club zelfs tweede in groep A, voor City. “We weten dat er iets inzit, dat voel je in de groep. Het is nu zaak om iedereen weer op z’n best te krijgen voor die match van dinsdagavond”, klonk het. “Iedereen is gefocust en het geloof is aanwezig. We moeten ons eigen spel spelen en hun zwakke punten proberen uit te buiten. Maar nogmaals: dan zal iedereen top moeten zijn.”

Niet zo lang gelden assisteerde De Bruyne voor de eerste goal van De Ketelaere bij de Rode Duivels, dinsdagavond staan de twee internationals voor het eerst tegenover elkaar. “We hebben er niet zo veel over gebabbeld bij de Duivels, maar Kevin onderschat de match tegen Club zeker niet”, onderstreept De Ketelaere. “Dat zei hij ook over z’n team. City zal heel gefocust naar Brugge komen.” Vroeger was KDB een idool van CDK, nu zijn het ploegmaats bij België. “Voor mij is hij een voorbeeld, maar dat is hij voor veel Belgische voetballers”, haalde De Ketelaere de schouders op. “Er zijn veel elementen uit zijn spel waar ik naar op kijk, al heb ik natuurlijk ook mijn eigen stijl. Of er eentje is die ik er écht wil uitpikken? Het gemak en de precisie waar hij de ballen legt. Dat is moeilijk én heel mooi om te zien. En zijn schot, én zijn tweevoetigheid. Oei, dat zijn er drie (lacht).”