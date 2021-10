Verschrikkelijk nieuws voor Cercle-doelman Miguel Van Damme: opnieuw kankercellen aangetroffen in bloed

Cercle-doelman Miguel Van Damme (28) heeft een nieuwe mokerslag te verwerken gekregen in zijn strijd tegen leukemie. Begin september meldde Van Damme zelf nog dat alles beter met hem ging en dat de dokters geen leukemie meer vonden in zijn bloed. Spijtig genoeg is dat nu wel weer het geval.

Cercle-doelman Miguel Van Damme wordt sinds 2016 behandeld voor leukemie. Na zijn diagnose volgde een periode van genezen, hervallen, genezen en opnieuw hervallen. In het seizoen 2018-2019 kon de doelman nog twee matchen spelen voor Cercle Brugge, maar sindsdien gaat het weer bergaf met de gezondheid van de doelman.

De laatste update van Van Damme over zijn ziekte was dan wel weer lichtjes hoopgevend. “Op dit moment verloopt alles goed en voel ik mij goed, maar we blijven voorzichtig om al te spreken over genezing”, klonk het begin september voorzichtig positief bij de doelman. Maar onlangs bleken er dan toch weer kankercellen aanwezig in het bloed van Van Damme.

Documentaire op Eén

Deze week zendt de VRT een vierdelige documentaire uit naar aanleiding van de Dag tegen Kanker op 21 oktober. Op dinsdag 19 oktober komt het verhaal van Miguel Van Damme aan bod. De doelman zal spreken over zijn carrière als profvoetballer en zijn lange strijd tegen leukemie.