Poolse premier Morawiecki waarschuwt Europese leiders voor “ondemocratische EU”

In een brief aan de andere Europese staatshoofden en regeringsleiders waarschuwt de Poolse premier Mateusz Morawiecki maandag voor de toekomst van de Europese Unie. Die dreigt volgens hem “een centralistisch orgaan (te worden) dat geleid wordt door instellingen die aan elke democratische controle ontsnappen”.

Polen werkt zich al een aantal jaren in de kijker door de manier waarop volgens critici de rechtsstaat er uitgekleed wordt. Het leverde Warschau al verschillende Europese inbreukprocedures op. Vorige week bereikte het conflict met Brussel een nieuwe hoogtepunt toen het grondwettelijke hof de voorrang van het EU-recht - nochtans een van de pijlers van het Europees recht - aan de kant schoof. In Europese middens werd opnieuw heel wat kritiek geuit aan het adres van Polen, en meer in het bijzonder aan dat van de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Ook Belgisch premier Alexander De Croo reageerde scherp.

Maar zijn Poolse collega Morawiecki lijkt niet onder de indruk. De manier waarop de EU aan het evolueren is, bedreigt volgens hem de Unie zelf, schrijft hij. Polen blijft een “trouw lid” van de EU, maar Morawiecki vraagt zijn collega’s van de andere lidstaten om open te staan voor een discussie over een hervorming van de Unie.

“Ik geloof eerlijk dat, in een geest van wederzijds respect en begrip en zonder onze wil op te willen leggen aan de anderen, we een oplossing kunnen vinden die onze Europese Unie versterkt”, luidt het. De brief komt er enkele dagen voor de Europese top in Brussel.