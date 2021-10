Naar het WK met een nieuwe bondscoach? “Roberto Martinez topkandidaat om nieuwe coach van Newcastle te worden”

Moeten de Rode Duivels weldra op zoek naar een nieuwe bondscoach? Volgens The Times is Roberto Martinez namelijk één van de topkandidaten om Steve Bruce, de huidige trainer van Newcastle, op te volgen.

Het ontslag van Steve Bruce bij Newcastle lijkt namelijk onafwendbaar. Newcastle staat momenteel op de voorlaatste plaats in de Premier League en het telt slecht 3 punten na 8 wedstrijden. Bovendien is het geen geheim dat de nieuwe investeerders - het Saoedische Public Investment Fund (PIF) - niet verder willen met de huidige trainer. De eigenaars kijken richting Roberto Martinez, die volgens The Times één van de topkandidaten is om Bruce op te volgen. Ook Steven Gerrard en Unai Emery , momenteel respectievelijk de coaches van Rangers FC en Villareal, worden genoemd als kandidaten.

Roberto Martinez is sinds 3 augustus bondscoach van de Rode Duivels. Hij leidde België onder andere naar de derde plaats op het WK voetbal in 2018. Of Roberto Martinez zelf zin heeft in een nieuwe uitdaging, valt af te wachten. Volgend jaar vindt in november en december het WK voetbal plaats in Qatar. Met of zonder Roberto Martinez als Belgisch bondscoach?

