Brussel

De uitbater van café KFK Hope in hartje Brussel is afgelopen weekend neergestoken tijdens een discussie over het Covid Safe Ticket. Het slachtoffer is gelukkig aan de beterhand en de dader werd na afloop opgepakt. “Wij zijn niet de aangewezen personen om zulke controles uit te voeren”, aldus de zoon van de cafébaas.