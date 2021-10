Frans international Lucas Hernández moet zes maand naar de gevangenis na huiselijk geweld tegen vriendin

Bayern München-verdediger Lucas Hernández is maandag voor een rechtbank in Madrid verschenen, om te horen dat hij voor zes maanden de gevangenis in moet. De rechtbank bevestigde de komst van de Franse international die een straf kreeg opgelegd wegens het negeren van een vonnis uit 2017. Hernández (25) was veroordeeld tot een taakstraf van 31 dagen en een contactverbod van een half jaar na huiselijke geweld tegen zijn vriendin.

Zijn partner, die nu zijn echtgenote is, kreeg destijds dezelfde straf opgelegd omdat het geweld wederzijds was. Beiden werden aangehouden in Spanje, na terugkeer van hun huwelijksreis wegens overtreding van het contactverbod. De voetballer moet binnen tien dagen de cel in, tenzij voor die tijd een beroep bij een hogere rechtbank wordt toegekend. Hij mag zelf uitkiezen in welke Spaanse gevangenis hij wil verblijven.

Hernández’ vrouw gaat vooralsnog vrijuit omdat ze op het moment dat ze werden aangehouden het vonnis nog niet had ontvangen. In Spanje blijft een straatverbod van kracht ook als de betrokkenen zich weer hebben verzoend, dit om er zeker van te zijn dat dat niet onder dwang is gebeurd. Hernández heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

Hernández speelde anderhalve week geleden nog met de Franse ploeg in de Final Four van de Nations League tegen de Rode Duivels. De Fransen pakten er de eindzege. Zijn werkgever Bayern München rekent er op dat hij woensdag in Lissabon kan meespelen in het Champions Leagueduel met Benfica. Daarna zijn de Duitsers hem mogelijk tot april kwijt.