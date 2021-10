Ontsnapte minderjarige uit gesloten instelling Everberg gevat

De politie was vanmiddag massaal aanwezig in de omgeving van gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Daar ontsnapte iets na 15.30 een minderjarige. Rond 17.25 uur kon de jongen gevat worden.

Politiewoordvoerder Johan Vanhumbeek van politiezone HerKo bevestigde dat er vanmiddag een grote zoekactie aan de gang was omdat er een minderjarige ontsnapt was. Ook de helikopter van de federale politie was aanwezig om de omgeving uit te kammen.

“Om 17.25 kreeg ik bericht dat hij gevonden was, en terug binnen wordt gebracht”, aldus Vanhumbeek

De federale politie had een bericht verspreid naar de buurtbewoners via het buurtinformatienettwerk. In de sms werd gevraagd om uit te kijken naar een jongen in een blauw trainingspak. Hij is 1,75 meter groot en heeft kort zwart haar en een getaande huidskleur. Waarvoor hij in de instelling zat, wil de politie voorlopig niet vrijgeven.

Hoe de jongen kon ontsnappen is niet duidelijk. Wel is zeker dat de jongen de enige is die kon ontkomen. “Jammer genoeg blijven er in De Grubbe blijkbaar zwakke plekken waarvan hij gebruik kon maken”, zegt Van Humbeek.

(hsb)