150 Houthi-rebellen gedood bij nieuwe aanvallen rond Marib in Jemen

Volgens een persbericht dat de coalitie verspreidde via SPA, het officiële persagentschap van de Saoedi’s, zijn bij aanvallen in al-Abdiya tijdens de afgelopen 24 uur “dertien militaire voertuigen en 150 terroristische elementen uitgeschakeld”.

Abdelmalek al-Houthi, de leider van de rebellen, riep op om verder te vechten tijdens een speech op televisie ter ere van de islamitische feestdag Mawlid an-Nabi. Door de feestdag kwamen tienduizenden Houthi’s op straat in steden die onder Houthi-controle staan.

Volgens de coalitie komt het dodental van de rebellen de laatste dagen zo op meer dan 1.100 gesneuvelden. De cijfers kunnen echter niet geverifieerd worden door een onafhankelijke bron en de Houthi’s communiceren zelden over eigen slachtoffers.

De militaire coalitie claimt sinds een week dagelijks meer dan honderd rebellen, die oprukken richting Marib, gedood te hebben in de regio errond. De stad Marib is het laatste bolwerk van de overheid in Noord-Jemen en staat in het hart van een bloedige strijd. Op zondag meldden de Houthi’s nog dat ze verschillende fronten rond Marib hadden ingenomen, waaronder in het gebied al-Abdiya dat dagelijks het doelwit is van de coalitie.

Sinds de verovering van de hoofdstad Sanaa in 2014 hebben de rebellen, die banden hebben met Iran, een groot deel van het noorden van Jemen in handen gekregen. Saoedi-Arabië staat al sinds 2015 aan het hoofd van een coalitie die regeringsgezinde troepen steunt.