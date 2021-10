Pro League is niet van plan om regel van zes Belgen af te schaffen: “Kwaliteit van onze jeugdopleiding is grote uitdaging voor Belgisch profvoetbal”

LEES OOK.Antwerp stapt naar rechtbank om regel van zes Belgen aan te vechten

“De afschaffing van de verplichting om minimaal zes spelers die in België opgeleid werden op het wedstrijdblad van de Pro League-competities op te nemen, staat niet op de agenda”, benadrukt Pierre François, CEO van de Pro League, in reactie op de stappen van R. Antwerp FC.

“Elke club mag zijn visie over dit onderwerp uitspreken, maar het is het beleid van de Pro League als vereniging om in de toekomst nog meer te beantwoorden aan de verwachtingen van publiek en politiek om een toename te realiseren van zowel het aantal contracten dat wordt aangeboden aan jonge spelers opgeleid door onze clubs als het percentage speelminuten dat aan deze spelers vergaren. Het is met het oog op het versterken van de opleiding en specifiek de postformatie van jonge talenten dat we met de twee amateurvleugels de gesprekken zijn aangegaan en tot een akkoord zijn gekomen om onze U23-teams te integreren in deze competities.”

“De kwaliteit van onze jeugdopleiding is de grote uitdaging van ons Belgisch professionele voetbal, zowel wat betreft de levensvatbaarheid van ons businessmodel als wat betreft onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die we ten volle willen opnemen. Als de beste door onze clubs opgeleide spelers geen kans krijgen om in onze competitie te spelen, is het onwaarschijnlijk dat de toekomstige generatie Rode Duivels aan de verwachtingen van het publiek zal kunnen voldoen”, aldus Pierre François in een officiële mededeling van de Pro League.