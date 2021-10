Baby orang-oetan gestorven in Pairi Daiza

In dierenpark Pairi Daiza is maandag een jonge orang-oetan overleden. Wat de oorzaak van het overlijden is, kunnen de verzorgers nog niet met zekerheid zeggen. Maar vermoedens zijn er wel. Twee jaar geleden overleed er ook al een orang-oetan in het park.

“Vandaag is een dag van bodemloos verdriet voor iedereen bij Pairi Daiza. Vervuld van emotie moeten we jullie het aankondigen dat we onze kleine Sao, een van onze twee baby orang-oetans, verloren. Op 10 maart van dit jaar werd hij bij ons geboren”, schrijft het dierenpark Pairi Daiza op Facebook.

De verzorgers hielden al dagenlang ongerust de gezondheid van Sao extra in de gaten. De kleine orang-oetan was onafscheidelijk van mama Sinta. Maar toch hadden de verzorgers genoeg redenen om het jong goed in de gaten te houden. In 2019 verloren ze ook al Sungai, de eerste baby van Sinta. Achteraf bleek toen dat de kleine orang-oetan niet meer correct kon zogen.

Het is volgens het park moeilijk met zekerheid te zeggen wat er dit keer misging. “Maar het lijkt erop dat Sinta haar kinderen moeilijk kan voeden vanaf een bepaalde leeftijd. Onze teams vermoeden een probleem op het moment dat haar baby’s tanden beginnen krijgen.”

De verzorgers probeerden al dagen zo nauwkeurig mogelijk te ontleden waarom Sao zo verzwakte. Met verschillende behandelingen hebben ze geprobeerd om een oplossing te vinden. Donderdagnamiddag werd Sinta verdoofd en kreeg ze medicatie om de productie van moedermelk te verhogen. Ondertussen bleef Sao slapen op haar lichaam, en probeerde hij opnieuw te zogen. Een dag later werd Sinta nog drie keer behandeld. “Zaterdag konden we zien dat Sao correct aan het zogen was, en tijdens het weekend leek het erop dat hij aan krachten won. Sinta hield haar baby stevig bij zich”, klinkt het.

“Maandagochtend zag de kleine jongen er nog altijd goed uit, bevestigen onze verzorgers. Tegen de middag moesten ze vaststellen dat hij de strijd verloren had. We weten uit ervaring dat de gezondheid van zeer jonge dieren uitzonderlijk snel achteruit kan gaan.”

(sgg)