Gerecht brengt drugsmilieu zware klap toe: twee ton drugs in beslag genomen, laboratorium ontmanteld en 27 verdachten opgepakt

Bij een grootscheepse politieactie, gecoördineerd door het federaal parket, zijn 27 verdachten opgepakt en werd ruim twee ton drugs in beslag genomen samen met luxewagens, paarden en dure uurwerken. Het gerecht kon de dadergroepering goed in kaart brengen nadat hun gecodeerde telefoons konden worden afgeluisterd. De computer Crime Unit van de Antwerpse federale gerechtelijke politie slaagde er eerder dit jaar in de codes de kraken.

De federale gerechtelijke politie van Luik heeft maandagochtend 23 huiszoekingen verricht en 27 personen in de boeien geslagen in een van de grootste drugsonderzoeken ooit in ons land.

“De huiszoekingen vonden hoofdzakelijk plaats in de regio van Luik (Huy, Aywaille, Modave-Strée, Ferrières, Verviers, Herve, Comblain-au-Pont, Amay). Maar ook in de provincies Limburg (Genk) en Oost-Vlaanderen (Temse). De operatie werd uitgevoerd met de steun van federale gerechtelijke politie van Namen, Limburg, Oost-Vlaanderen, de speciale eenheden, de dienst hondensteun van de Federale Politie en de diensten van de algemene directie bestuurlijke politie. Meer dan 300 politieagenten werden gemobiliseerd”, zegt het federaal parket.

Zelfs de ontmijningsdienst van het leger werd mee ingeschakeld ter ondersteuning van enkele huiszoekingen.

De resultaten zijn op zijn minst gezegd indrukwekkend: naast de arrestaties werd een laboratorium voor de verwerking en verpakking van cocaïne ontmanteld in Strée. In Ferrières is een opslagplaats voor cocaïne verzegeld. Meer dan twee ton drugs (geschatte straatwaarde van 80 miljoen euro), waaronder 580 kilogram cocaïne, is inbeslaggenomen. Verder namen speurders 10 vuurwapens, waaronder vijf Kalasjnikovs in beslag, en werd 80.000 euro cash gevonden.

Ook werden tien luxevoertuigen getakeld en zijn gecodeerde telefoons meegenomen. Tot slot werden ook dure paarden, vee en luxegoederen zoals Cartier- en Rolexuurwerken inbeslaggenomen.

Het dossier is drie jaar geleden opgestart en toonde volgens het federaal parket aan dat de criminele organisatie meer dan vijftien ton cocaïne via België had doorgevoerd.

Sky ECC

“Verschillende inbeslagnames in onder meer de havens van Antwerpen en Rotterdam, waarbij telkens honderden of zelfs duizenden kilo’s cocaïne betrokken waren, zouden aan dit dossier gelinkt kunnen zijn. De doorbraak kwam er onder meer nadat de gecodeerde Sky ECC-telefoons werden afgeluisterd.”

Zoals bekend slaagde de federale gerechtelijke politie van Antwerpen er eerder dit jaar in het Sky ECC-netwerk te kraken.

Op verschillende plaatsen in de provincie Luik zijn ook stortplaatsen van chemisch afval aangetroffen. De aanwezigheid van Colombiaanse verdachten die op de verschillende plaatsen werkzaam waren, werd bevestigd. Een netwerk voor de distributie en doorverkoop van de drugs werd ook ontdekt.

“Verscheidene verdachten zouden ook betrokken zijn bij de productie en doorverkoop van cannabis. De eigendommen en bezittingen van verschillende verdachten zijn in kaart gebracht en/of in beslag genomen”, zegt het federaal parket.

Simultaan met de actie hier pakte de Guardia Civil in Spanje één verdachte op.